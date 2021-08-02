Шкаф универсальный стеллаж колонна открытый Прайм-41/ СТЕ-ПРАЙМ-41 370х1454х420ММ дуб сосна без дверей Мебельная фабрика MF Мастер Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф универсальный стеллаж колонна открытый Прайм-41/ СТЕ-ПРАЙМ-41 370х1454х420ММ дуб сосна без дверей Мебельная фабрика MF Мастер Россия- Шкафы офисные деревянные
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