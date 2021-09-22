Стол письменный прямой для двоих Прайм-89/ СТЛ-ПРАЙМ-89 ЛДСП ЛДСП 1996х740х596ММ дуб сосна /белый 16ММ каждое рабочее место оснащено тумбой с четырьмя выдвижными ящиками, фасады которых имеют стеклянные вставки Мебельная фабрика MF Мастер Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный прямой для двоих Прайм-89/ СТЛ-ПРАЙМ-89 ЛДСП ЛДСП 1996х740х596ММ дуб сосна /белый 16ММ каждое рабочее место оснащено тумбой с четырьмя выдвижными ящиками, фасады которых имеют стеклянные вставки Мебельная фабрика MF Мастер Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений