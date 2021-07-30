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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Электроприбор для отопления Мат нагревательный Warmstad WSM 1890ВТ 12.5М2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электроприбор для отопления Мат нагревательный Warmstad WSM 1890ВТ 12.5М2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электроприбор для отопления Мат нагревательный Warmstad WSM 1890ВТ 12.5М2- Приборы отопительные электрические
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    Электроприбор для отопления Мат нагревательный Warmstad WSM 1890ВТ 12.5М2

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    Цена
    от 12856,8
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    Поставщики
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36000c НДС
    • ООО ПТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13186
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15823,2
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Нагревательный мат Warmstad WSM 1890Вт- 12,5кв.м
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15823,2c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТ-ПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10714
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12856,8
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12856,8c НДС

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