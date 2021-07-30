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    Главная / Торговый портал / Бумага для различных промышленных и хозяйственных целей / Бумага крепированная декоративная Greenwich Line 50х250СМ ассорти 10цветов
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага крепированная декоративная Greenwich Line 50х250СМ ассорти 10цветов

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага крепированная декоративная Greenwich Line 50х250СМ ассорти 10цветов- Бумага для различных промышленных и хозяйственных целей
    0
    Бумага крепированная декоративная Greenwich Line 50х250СМ ассорти 10цветов

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 113,03
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      464,13
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      556,96
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      556,96c НДС
    • ООО "БУМАГА-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      94,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      113,03
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      113,03c НДС

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