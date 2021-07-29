Тройник Т I 720x16-К52-325x12-К52-8.5(11.05)-0.75 -20 ТУ 1469-001-32551486-2015

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тройник Т I 720x16-К52-325x12-К52-8.5(11.05)-0.75 -20 ТУ 1469-001-32551486-2015- Фитинги для труб стальные, кроме литых