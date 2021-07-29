Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Общее количество кнопок 6
Дополнительные кнопки переключение разрешения сенсора, вперед/назад
Тип сенсора мыши оптический лазерный
Максимальное разрешение датчика 1600 dpi
Режимы работы датчика 1000 dpi, 1600 dpi, 600 dpi, 800 dpi, 1200 dpi, 400 dpi, 1400 dpi
Частота опроса 125 Гц
Интерфейс подключения USB, Bluetooth
Тип источника питания аккумулятор
Время автономной работы
60 дней
Особенности, дополнительно
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