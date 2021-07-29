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    Главная / Торговый портал / Манипуляторы / Мышь компьютерная Logitech Anywhere 2 Mouse MX USB/Bluetooth черный 6 кнопок 1600dpi оптический лазерный технология Logitech Easy-Switch
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мышь компьютерная Logitech Anywhere 2 Mouse MX USB/Bluetooth черный 6 кнопок 1600dpi оптический лазерный технология Logitech Easy-Switch

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мышь компьютерная Logitech Anywhere 2 Mouse MX USB/Bluetooth черный 6 кнопок 1600dpi оптический лазерный технология Logitech Easy-Switch- Манипуляторы
    0
    Мышь компьютерная Logitech Anywhere 2 Mouse MX USB/Bluetooth черный 6 кнопок 1600dpi оптический лазерный технология Logitech Easy-Switch

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    Цена
    от 6100
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    Поставщики
    • АО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6100
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      6100c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Общее количество кнопок 6 Дополнительные кнопки переключение разрешения сенсора, вперед/назад Тип сенсора мыши оптический лазерный Максимальное разрешение датчика 1600 dpi Режимы работы датчика 1000 dpi, 1600 dpi, 600 dpi, 800 dpi, 1200 dpi, 400 dpi, 1400 dpi Частота опроса 125 Гц Интерфейс подключения USB, Bluetooth Тип источника питания аккумулятор Время автономной работы 60 дней Особенности, дополнительно миниатюрный ресивер Pico, работа на любых поверхностях, технология Logitech Easy-Switch
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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