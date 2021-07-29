Мышь компьютерная Logitech M110 Silent Mid USB серый 3 клавиши 1000dpi оптический светодиодный дизайн для правой и левой руки, колесо прокрутки
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мышь компьютерная Logitech M110 Silent Mid USB серый 3 клавиши 1000dpi оптический светодиодный дизайн для правой и левой руки, колесо прокрутки- Манипуляторы
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Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Интерфейс подключения USB
Цвет серый
Принцип работы оптическая светодиодная
Дизайн для правой и левой руки
Колесо прокрутки есть
Количество клавиш 3
Разрешение оптического сенсора 1000 dpi
Размеры (ШxВxД) 62x38x113 мм