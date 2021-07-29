Машина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,5 для очистки семян зерновых колосовых, зернобобовых, технических и масличных культур, семян трав на открытых токах и в складских помещениях во всех сельскохозяйственных зонах страны 1400КГ 3300х2500х2800ММ 4.5Т/Ч ТУ 4735-005-65649237-2012 ООО "Воронежсельмаш" Россия
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
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Бензопила Husqvarna 1.6КВТ 40СМ 3/8" 0.35Л 38СМ3
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 18000₽
Шланг для бензопилы 372 Husqvarna 5034006-06
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 480₽
Шина для бензопилы Stihl Rollomatic ES Light 36" 3/8" 1.6ММ 114 зубьев
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 3600₽
Сетка маслозаборника для бензопилы Husqvarna 5015441-02
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 720₽
Маслозаборник для бензопилы Husqvarna 5034267-01
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 360₽
Леска триммерная Husqvarna 2.4ММ 15М круглая 5310092-12
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 300₽
Леска триммерная Gigant 2.4ММ 15М круглая
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 108₽
Леска триммерная корд DDE 3ММ 220М звезда
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 1440₽
Леска триммерная Husqvarna 3ММ 48М квадрат витой катушка 5976691-41
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 1200₽
Леска триммерная Husqvarna 3ММ 210М квадрат витой катушка 5976691-42
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 3840₽
Набор прокладок карбюратора для бензопилы Husqvarna 5036478-01
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 840₽