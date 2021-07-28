Фотобарабан Xerox 013R00668 черный для Xerox D110

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Xerox 013R00668 черный для Xerox D110- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства