Плита ОСП OSB-3 2500х1250х15ММ Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов от 958,16 ₽ В корзину

Плита ОСП OSB 12х1022х244ММ Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов Не указана В корзину

Плита ОСП OSB-3 Kronospan 12х2500х1250ММ Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов от 1078,8 ₽ В корзину

Плита ОСП OSB-3 Ultralam 2500х1250х8ММ для пола, стен, кровли Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов от 3580 ₽ В корзину

Плита ОСП OSB-3 2500х1250х15ММ ГОСТ 10632-2007 стандарт EN 300, ровная грань Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов от 900 ₽ В корзину

Плита ОСП OSB-3 2500х1250х12ММ 3.1м2 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов от 718 ₽ В корзину

Плита ОСП OSB-3 12х2500х1250ММ для пола и крыши 643000344 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов от 1975 ₽ В корзину

Плита ОСП OSB-3 2500х1250х9ММ ГОСТ 10632-2007 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов от 600 ₽ В корзину

Плита ОСП OSB-3 2500х1250х9ММ ГОСТ 10632-2007 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов от 189,7 ₽ В корзину

Плита ОСП OSB-3 Леруа Мерлен 2500х1250х15ММ Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов Не указана В корзину

Плита ОСП OSB-9 2500х1250х9ММ Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов от 670 ₽ В корзину