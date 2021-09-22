Стол письменный для руководителя эргономичный правый New Kvant бук МДФ 2400х1900х760ММ миланский орех с приставкой, тумбами и полкой под системный блоки ООО ТДМ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для руководителя эргономичный правый New Kvant бук МДФ 2400х1900х760ММ миланский орех с приставкой, тумбами и полкой под системный блоки ООО ТДМ Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений