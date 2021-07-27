Бумага для широкоформатных принтеров Lomond А0+ 1067ММх30М 50.8ММ 180Г/М2 155ПРОЦ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для широкоформатных принтеров Lomond А0+ 1067ММх30М 50.8ММ 180Г/М2 155ПРОЦ- Бумага для аппаратов и приборов