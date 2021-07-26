Бумага для цветной печати Xerox Colotech Plus А4 297х210ММ 160Г/М2 170ПРОЦ 250ЛИСТ белая 003R98852

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для цветной печати Xerox Colotech Plus А4 297х210ММ 160Г/М2 170ПРОЦ 250ЛИСТ белая 003R98852- Бумага для аппаратов и приборов