Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности smart терминала 3333 частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН

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