Материал контрольный плазма ПатологияControl Plasma P для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы 1МЛ №10 OUPZ17
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Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
Характеристики
Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в патологическом диапазоне. Фасовка 10 фл. х 1 мл.
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7865₽c НДС
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