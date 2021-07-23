Перевозка груза и оказание дополнительных услуг смешанным сообщением обработка и перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза, оформление и экспертиза опасных грузов всех категорий, страхование грузов, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление груза, хранение груза в порту, транспортно-экспедиционные услуги, перевозка груза на рейсе по расписанию, фрахт (аренда) речного / река-море судна, оформление транспортной накладной, обработка и перевозка вакцин и медикаментов, обработка и перевозка живых животных, обработка и перевозка ценного груза

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Перевозка груза и оказание дополнительных услуг смешанным сообщением обработка и перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза, оформление и экспертиза опасных грузов всех категорий, страхование грузов, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление груза, хранение груза в порту, транспортно-экспедиционные услуги, перевозка груза на рейсе по расписанию, фрахт (аренда) речного / река-море судна, оформление транспортной накладной, обработка и перевозка вакцин и медикаментов, обработка и перевозка живых животных, обработка и перевозка ценного груза- Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20