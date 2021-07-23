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    Главная / Торговый портал / Станки шлифовальные металлообрабатывающие / Станок точильный шлифовальный Гаро УЗ-3 2200ВТ 380В 350ММ 1500об/мин 520х680х1150ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок точильный шлифовальный Гаро УЗ-3 2200ВТ 380В 350ММ 1500об/мин 520х680х1150ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок точильный шлифовальный Гаро УЗ-3 2200ВТ 380В 350ММ 1500об/мин 520х680х1150ММ- Станки шлифовальные металлообрабатывающие
    8
    Станок точильный шлифовальный Гаро УЗ-3 2200ВТ 380В 350ММ 1500об/мин 520х680х1150ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 133025,98
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    Поставщики
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      174000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      208800
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Станок точильно шлифовальный напольный УЗ-3, Россия, Бренд "ГАРО". Диаметр шлифкруга - 350 мм, Частота вращения -1500 об/мин; Габаритные размеры 520х680х1150 мм; масса 200 кг.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      208800c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      165000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      198000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      198000c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      180000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      180000c НДС
    • ООО "ГК ЯРКРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      148667,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      178401
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      178401c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      110854,98
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      133025,98
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      133025,98c НДС

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