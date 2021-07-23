Весы крановые Масса-К ЕК-CM-15 15Т 5000Г -30...+40ГРАД ЦЕЛЬС средний (III) IP66 аккумулятор 340х1070ММ пульт дистанционного управления (ПДУ) с радиоканалом и LCD-индикатором, аккумулятор для весов ЕК-СМ 14599, аккумулятор для ПДУ к весам ЕК-СМ 43567, блок питания для весов ВК, ЕК-А, ЕК-СМ 200206

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы крановые Масса-К ЕК-CM-15 15Т 5000Г -30...+40ГРАД ЦЕЛЬС средний (III) IP66 аккумулятор 340х1070ММ пульт дистанционного управления (ПДУ) с радиоканалом и LCD-индикатором, аккумулятор для весов ЕК-СМ 14599, аккумулятор для ПДУ к весам ЕК-СМ 43567, блок питания для весов ВК, ЕК-А, ЕК-СМ 200206- Весы транспортные