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    Главная / Торговый портал / Работы по сборке и монтажу сборных конструкций / Монтаж каркаса для крепления фасад здания 9.2х12.2М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монтаж каркаса для крепления фасад здания 9.2х12.2М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж каркаса для крепления фасад здания 9.2х12.2М- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
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    Монтаж каркаса для крепления фасад здания 9.2х12.2М

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