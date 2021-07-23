Демонтаж баннера фасад здания 6х9М
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Не указана
Демонтаж баннера фасад здания 9х12М
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Не указана
Реконструкция вывески светодиодной, объемной для рекламы ООО "Газпром добыча Астрахань" 6х3М демонтаж и монтаж
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
от 456430,79₽
Монтаж баннера фасад здания 9х12М
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Не указана
Монтаж каркаса для крепления фасад здания 9.2х12.2М
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Не указана
Монтаж баннера фасад здания 6х9М
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Не указана
Монтаж каркаса для крепления фасад здания 6.2х9.2М
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Не указана