Стол конференц Футура МДФ/шпон МДФ/шпон 2600х1400х780ММ Орех Каналетто 50ММ postforming-кромка опора стола облицована черным глянцевым стеклом, на панели имеются два кабель-канала из металла с откидной крышкой, сетевой фильтр с двумя розетками и портом USB, детали поставляются в разобранном виде, упакованные в гофрокартон и защитную пленку ООО Дефо-Мебель Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол конференц Футура МДФ/шпон МДФ/шпон 2600х1400х780ММ Орех Каналетто 50ММ postforming-кромка опора стола облицована черным глянцевым стеклом, на панели имеются два кабель-канала из металла с откидной крышкой, сетевой фильтр с двумя розетками и портом USB, детали поставляются в разобранном виде, упакованные в гофрокартон и защитную пленку ООО Дефо-Мебель Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений