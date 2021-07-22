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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Конвектор электрический Xiaomi Mi Smart Space Heater 2200ВТ 220В IPX4 22М2 526х780х216ММ KRDNQ03ZM
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Конвектор электрический Xiaomi Mi Smart Space Heater 2200ВТ 220В IPX4 22М2 526х780х216ММ KRDNQ03ZM

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конвектор электрический Xiaomi Mi Smart Space Heater 2200ВТ 220В IPX4 22М2 526х780х216ММ KRDNQ03ZM- Приборы отопительные электрические
    0
    Конвектор электрический Xiaomi Mi Smart Space Heater 2200ВТ 220В IPX4 22М2 526х780х216ММ KRDNQ03ZM

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    Цена
    от 6500
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      Цена без НДС, руб.
      6500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6500
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      6500c НДС

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