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    Главная / Торговый портал / Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки / Блендер погружной Tefal Optitouch HB833132 600ВТ механическое управление 16 скоростей 0.5Л пластик белый 260х250х140ММ 1.18КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Блендер погружной Tefal Optitouch HB833132 600ВТ механическое управление 16 скоростей 0.5Л пластик белый 260х250х140ММ 1.18КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блендер погружной Tefal Optitouch HB833132 600ВТ механическое управление 16 скоростей 0.5Л пластик белый 260х250х140ММ 1.18КГ- Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
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    Блендер погружной Tefal Optitouch HB833132 600ВТ механическое управление 16 скоростей 0.5Л пластик белый 260х250х140ММ 1.18КГ

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    Цена
    от 2392,95
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПРЕМИУМ ВОЛГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1994,12
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2392,95
      Спецификация
      Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия
      Характеристики
      БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ Tefal
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      2392,95c НДС

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