Бумага дизайнерская художественная обечайка для открыток трафаретная печать, УФ-лакировка, тиснение фольгой ООО "Компания "Райз"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага дизайнерская художественная обечайка для открыток трафаретная печать, УФ-лакировка, тиснение фольгой ООО "Компания "Райз"- Бумага для различных промышленных и хозяйственных целей
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Изготовлена из дизайнерской бумаги окрашенной в массе, согласованного с Заказчиком цвета и фактуры.Вырубка обечайки – индивидуальная, зонирование художественных элементов выполнено методом трафаретной печати, УФ – лакировкой, с дополнительным тиснением фольгой. Обечайка предназначена для размещения Поздравительной открытки