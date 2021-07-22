Табло световое Метеотабло панель АКМ 80х100СМ включатель на торцевой стороне, блок питания

Табло световое указатель BS-POLET-71-S1-INEXI2 207-253В 0.3ВТ алюминий 49х6.2х16.8СМ в комплекте с лампой, кнопкой тестирования и telecontrol ТУ 27.90.11-001-54762960-2018 ООО "Белый свет 2000" Россия
Табло световые и аналогичные устройства
от 8330,4₽
Табло световое двустороннее Молния -2-12 Гранд Выход 12В 33х15х11.5СМ 40МА IP55
Табло световые и аналогичные устройства
от 448,82₽
Табло световое звуковое взрывозащищенное ФИЛИН-Т-12-А-Б-Ж/З Выход алюминиевый сплав 40х18х10СМ -40...+7-ГРАД ЦЕЛЬС IP65 ТУ 4371-129-12150638-2006
Табло световые и аналогичные устройства
Не указана
Табло световое ЛЮКС-220 Вход 220В 6ВТ 30х10х2.5СМ зеленый IP50 УХЛ3 0131809186 ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА"
Табло световые и аналогичные устройства
Не указана
Табло световое Выход 12В 5ВТ стекло акриловое 5ММ/алюминиевый профиль 30.5х12.5СМ лента светодиодная синяя ООО "Фрезер +"
Табло световые и аналогичные устройства
от 4470₽
Табло световое Не входить работает лазер 220-240В 3ВТ 35.5х14.5х2.2 IP20 6 LED белого цвета brs-672 Эра Россия
Табло световые и аналогичные устройства
от 4600₽
Табло световое Не входить 220-240В 3ВТ 35.5х14.5х2.2 IP20 6 LED белого цвета brs-38 Эра Россия
Табло световые и аналогичные устройства
от 1020₽
Табло световое Р (радиоканальное) НБО-2х1 24В-01 Выход 30х10х2.5СМ 20мА зеленый -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP55
Табло световые и аналогичные устройства
от 390₽
Табло световое КОП-25 Выход 12-36В 30х10х2.5СМ -50...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP54 ООО "Системсервис"
Табло световые и аналогичные устройства
от 984₽
Табло световое Топаз Выход 12В 20мА зеленый IP52
Табло световые и аналогичные устройства
от 185₽
Табло световое Топаз 220-РИП Выход 220В 30х10х2СМ 3.9А зеленый -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP52
Табло световые и аналогичные устройства
от 457,98₽
Табло световое настенное Сфера Премиум ЗУ Отсек ГТД загазован 12-24В 30х10х2.5СМ -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP52
Табло световые и аналогичные устройства
Не указана