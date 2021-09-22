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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для руководителя NORDEN ПатиоWH дерево/ натуральная кожа/ экокожа/ алюминий белый/ коричневый 60х118х65СМ 22КГ мультиблок с подлокотниками и подголовником ООО ТПК ФЕЛИКС Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для руководителя NORDEN ПатиоWH дерево/ натуральная кожа/ экокожа/ алюминий белый/ коричневый 60х118х65СМ 22КГ мультиблок с подлокотниками и подголовником ООО ТПК ФЕЛИКС Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя NORDEN ПатиоWH дерево/ натуральная кожа/ экокожа/ алюминий белый/ коричневый 60х118х65СМ 22КГ мультиблок с подлокотниками и подголовником ООО ТПК ФЕЛИКС Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли
    192
    Кресло для руководителя NORDEN ПатиоWH дерево/ натуральная кожа/ экокожа/ алюминий белый/ коричневый 60х118х65СМ 22КГ мультиблок с подлокотниками и подголовником ООО ТПК ФЕЛИКС Россия

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    Цена
    от 27708
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    Поставщики
    • ООО "ДЭФО-МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      659529,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      791435
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      791435c НДС
    • ООО ТПК "ФЕЛИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39991,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Экстравагантное, ультрамодное кресло для руководителя. Натуральное прочное дерево и высококачественный обивочный материал из натуральной кожи и экокожи. Механизм регулировки мультиблок. Кресло Патио прекрасно впишится в любой современный и классический интерьер. Максимальная нагрузка 120 кг. Вес кг: 22 Длина см:60 Высота см:118 Глубина сидения см:65 Диаметр крестовины:70 Материал каркаса:Дерево Каркас: немонолитный Цвет каркаса:Коричневый Материал крестовины:Алюминий Цвет крестовины:Алюминий Механизм качания:Мультиблок Сидушка материал:Кожа Сидушка наполнение:ППУ Сидушка цвет:Белый Спинка материал:Кожа Спинка цвет:Белый Спинка регулировка:Да Подлокотники материал:Дерево/кожа Подлокотники цвет:Белый Подлокотник регулировка:Нет Подголовник наличие:Да Подголовник регулировка:Нет
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      47990c НДС
    • ООО "ЙЕС ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39991
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47989,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47989,2c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47880
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47880c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36060,60
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      43272,73
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      43272,73c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      42000c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32266,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      38719,99
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      38719,99c НДС
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29166
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      34999,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      34999,2c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27840
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27840c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23090
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27708
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27708c НДС

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