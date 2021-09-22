Кресло для руководителя NORDEN ПатиоWH дерево/ натуральная кожа/ экокожа/ алюминий белый/ коричневый 60х118х65СМ 22КГ мультиблок с подлокотниками и подголовником ООО ТПК ФЕЛИКС Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя NORDEN ПатиоWH дерево/ натуральная кожа/ экокожа/ алюминий белый/ коричневый 60х118х65СМ 22КГ мультиблок с подлокотниками и подголовником ООО ТПК ФЕЛИКС Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли