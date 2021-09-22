Кресло для руководителя Метта SU-BK-8 ткань/сетка/хромированный металл черный 124х72х72СМ 14.9КГ Top Gun на колесиках, с подлокотниками ООО "Компания "Метта" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Метта SU-BK-8 ткань/сетка/хромированный металл черный 124х72х72СМ 14.9КГ Top Gun на колесиках, с подлокотниками ООО "Компания "Метта" Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли