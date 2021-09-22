Кресло для руководителя Бюрократ CH-808 AXSN ткань/пластик черный 70х45х112СМ 14.4КГ газлифт кл.3 на колесиках,с подлокотниками,с фиксацией в вертикальном положении ООО Бюрократ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Бюрократ CH-808 AXSN ткань/пластик черный 70х45х112СМ 14.4КГ газлифт кл.3 на колесиках,с подлокотниками,с фиксацией в вертикальном положении ООО Бюрократ Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли