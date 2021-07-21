Мотоблок Нева МБ23-МультиАгро 12ЛС 5.5Л двигатель Yamaha MX300 Pro

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотоблок Нева МБ23-МультиАгро 12ЛС 5.5Л двигатель Yamaha MX300 Pro- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки