Бумага для цветной печати Xerox Colotech Plus А3 297х420ММ 160Г/М2 170ПРОЦ 250ЛИСТ белая 003R98854
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для цветной печати Xerox Colotech Plus А3 297х420ММ 160Г/М2 170ПРОЦ 250ЛИСТ белая 003R98854- Бумага для аппаратов и приборов
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Суперкаландрированная бумага для полноцветной лазерной печати и копирования, имеет гладкую поверхность и однородную массу. Обеспечивает идеальную цветопередачу и высокое разрешение печати. Плотность бумаги 160 г/м2, толщина 176 мкм, белизна 170CIE, яркость 113,5%, непрозрачность 97%. В пачке 250 листов формата А3.
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1952₽c НДС
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