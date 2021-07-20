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    Главная / Торговый портал / Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания / Фильтр масляный Caterpillar 1R-1808 FILTER
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр масляный Caterpillar 1R-1808 FILTER

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр масляный Caterpillar 1R-1808 FILTER- Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания
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    Фильтр масляный Caterpillar 1R-1808 FILTER

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1699,61
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    Единица измерения:
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    • ООО "РИКОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5160
      Спецификация
      Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
      Характеристики
      1R-1808 FILTER Сaterpillar
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      5160c НДС
    • ООО "ССК"
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      Цена без НДС, руб.
      4300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5160
      Спецификация
      Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5160c НДС
    • ООО "СПЕЦОПТТОРГ НН"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      5148
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      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      3800
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      Спецификация
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      4560c НДС
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4440
      Спецификация
      Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
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      0
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      4440c НДС
    • ООО "УЛЬТРА-С"
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      Цена без НДС, руб.
      3333
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      3999,6
      Спецификация
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      Характеристики
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      0
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      3999,6c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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      Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
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      2985c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      2469,16
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2963
      Спецификация
      Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
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      0
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      2963c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2137
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2564,4
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      1699,61
      Спецификация
      Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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