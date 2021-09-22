Кресло для посетителей Бюрократ CH-993-Low-V ткань/сетка/искусственная кожа/металл черный 62х50х54.5СМ на полозьях

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для посетителей Бюрократ CH-993-Low-V ткань/сетка/искусственная кожа/металл черный 62х50х54.5СМ на полозьях- Мебель для офисов и предприятий торговли