Вешалка 2-пролетная напольная М163-05 сталь черная 2000х600х1765ММ 38 крючков для пальто и 38 крючков для головных уборов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вешалка 2-пролетная напольная М163-05 сталь черная 2000х600х1765ММ 38 крючков для пальто и 38 крючков для головных уборов- Мебель металлическая для офисов