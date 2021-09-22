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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол рабочий для персонала прямой Витра Альфа 62.19 ЛДСП ЛДСП 1200х600х750ММ дуб кронберг
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол рабочий для персонала прямой Витра Альфа 62.19 ЛДСП ЛДСП 1200х600х750ММ дуб кронберг

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий для персонала прямой Витра Альфа 62.19 ЛДСП ЛДСП 1200х600х750ММ дуб кронберг- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    13
    Стол рабочий для персонала прямой Витра Альфа 62.19 ЛДСП ЛДСП 1200х600х750ММ дуб кронберг

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 7937
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6615
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7938
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол рабочий серия Альфа 62, артикул 62.19, цвет Дуб Кронберг,1200х600х750мм ,производитель "Витра"
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7938c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6614,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7937
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      6
      Регионы поставки
      Подробнее
      7937c НДС

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