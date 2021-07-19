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    Главная / Торговый портал / Шкафы картотечные металлические / Шкаф картотечный ДиКом КД-516 металлический серый 565х600х1150ММ 6 ящиков А5, А6
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф картотечный ДиКом КД-516 металлический серый 565х600х1150ММ 6 ящиков А5, А6

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф картотечный ДиКом КД-516 металлический серый 565х600х1150ММ 6 ящиков А5, А6- Шкафы картотечные металлические
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    Шкаф картотечный ДиКом КД-516 металлический серый 565х600х1150ММ 6 ящиков А5, А6

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 39500
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39960
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47952
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Шкаф картотечный, 565x600x1150 мм. Шкаф картотечный ДиКом КД-516. Область применения: Хранение документов небольшого размера: трудовых книжек, карточек формата А5 и A6, CD-дисков Страна-производитель: Россия Формат документов:А5, А6, CD Тип:Картотечный Размеры 65x600x1150 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47952c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47880
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      47880c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      45600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45600c НДС
    • ПОВАРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      39500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39500c НДС

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