Весы торговые Онлайн Маркет МТ 15 МГДА 15КГ 2/5Г 230х330ММ USB, RS-232 330х370х460ММ 3.5КГ

Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Весы МТ 15 МГДА (2/5; 230х330)"Онлайн Маркет" RS232/USB/Wi-Fi ,Электронные торговые весы, Max=15,0кг; Min=40г; e=2/5г; платформа 230х330мм нерж., индикация: LЕD, 2-х сторонняя, функция тара, принудительное обнуление. Питание: от сети 220В, аккумулятор 4В/4Ач, 3 шт. батарейки R20. Вес с упаковкой: 3,5кг. В весах имеются режимы: суммирование, дозирование, процентный, счетный. С интерфейсом RS232, USB и Wi-Fi, габаритные размеры в собранном состоянии для весов со стойкой - 330х370х460 мм (ДхШхВ), для весов без стойки 330х320х120 мм (ДхШхВ)