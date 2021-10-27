Цена без НДС, руб.
39262,5
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Эл.весы платформенные простого взвешивания, МП 600 ВЕЖА Ф-1 (100/200; 1000х1000) "Циклоп 07".MAX=600кг, MIN=2кг, e=d=100/200г, ЖК весоизмерительный прибор МИ ВЖА/7Я, платформа 1000х1000, изготовлена из конструкционной стали, покраска порошковой эмалью, цвет-темно-синий, питание: аккумулятор, адаптер, темп:-10+45 град С. Габариты в упаковке: 1010х1010х80мм. Вес брутто/нетто: 59кг/56кг.