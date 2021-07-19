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    Главная / Торговый портал / Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные / Стержень паяльно-сварочный ЭХЗ-1152 ТУ 1718-001-56222072-2005 ООО "ВЕЛД-ФОРС"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стержень паяльно-сварочный ЭХЗ-1152 ТУ 1718-001-56222072-2005 ООО "ВЕЛД-ФОРС"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стержень паяльно-сварочный ЭХЗ-1152 ТУ 1718-001-56222072-2005 ООО "ВЕЛД-ФОРС"- Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
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    Стержень паяльно-сварочный ЭХЗ-1152 ТУ 1718-001-56222072-2005 ООО "ВЕЛД-ФОРС"

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    Цена
    от 755
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    Поставщики
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7477,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8823
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8823c НДС
    • ООО "ЕТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      963
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1155,6
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      1155,6c НДС
    • ООО "ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      963
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1155,6
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1155,6c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      905
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1086
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1086c НДС
    • ООО "МОНОЛИТСТРОЙСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1068
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1068c НДС
    • ООО "ПРОВОДОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      900
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1062
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1062c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      805,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      950
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      ЭХЗ-1152
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Республика Башкортостан, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Краснодарский край, Удмуртская Республика, Республика Дагестан, Пермский край, Тюменская область, Волгоградская область, Камчатский край, Саратовская область, Красноярский край, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область
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      950c НДС
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      747,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      897
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      897c НДС
    • ЗАО "ЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      741,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      890
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      890c НДС
    • ЗАО "ЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      661,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      780
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Стержень паяльно- сварочный "ЭХЗ" ТУ 1718-001-56222072-2005 , ЭХЗ-1152 (для трубопроводов с толщиной стенки от 10 до 45 мм, ЭХЗ-1150 (для трубопроводов с толщиной стенки от 5 до 10 мм)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Московская область, Оренбургская область, Тюменская область
      Подробнее
      780c НДС
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      661,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      780
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      780c НДС
    • ЗАО "ЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      639,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      755
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Московская область, Оренбургская область, Тюменская область
      Подробнее
      755c НДС
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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