Лист алюминиевый АД1М 0.8х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76
Плиты и листы алюминиевые
от 336000₽
Лист алюминиевый АД1Н 0.8х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76
Плиты и листы алюминиевые
от 384₽
рифленый Лист алюминиевый 1.5х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76
Плиты и листы алюминиевые
Не указана
Лист алюминиевый ВД1АМ 0.8х1200х3000ММ рулон ГОСТ 21631-76
Плиты и листы алюминиевые
от 260₽
Лист алюминиевый рифленый Квинтет АМГ2Н2 1.5х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76
Плиты и листы алюминиевые
от 17160₽
Лист алюминиевый рифленый Квинтет АМГ2Н2Р 3х1500х3000ММ ТУ 1-804-432-2006
Плиты и листы алюминиевые
от 240,4₽
Лист алюминиевый Квинтет ВД1А 2х1500х3000ММ ГОСТ 21631-76
Плиты и листы алюминиевые
от 14976₽
Лист алюминиевый Квинтет АМГ2НР 3х1200х3000ММ ТУ 1-804-432-2006
Плиты и листы алюминиевые
от 15120₽
Лист алюминиевый Квинтет АМГ2НР 2х1200х3000ММ ТУ 1-804-432-2006
Плиты и листы алюминиевые
от 9960₽
Лист алюминиевый Квинтет АМГ2НР 2.5х1200х3000ММ ТУ 1-804-432-2006
Плиты и листы алюминиевые
от 13524₽
Лист алюминиевый Квинтет АМГ2НР 1.2х1200х3000ММ
Плиты и листы алюминиевые
Не указана
рифленый Лист алюминиевый Квинтет Д16, АМГ АД31 3х1200х3000ММ
Плиты и листы алюминиевые
Не указана