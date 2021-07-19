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    Главная / Торговый портал / Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки / Тиски станочные неповоротные ZITOM QM16200 200ММ стальные 37КГ mv30200
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тиски станочные неповоротные ZITOM QM16200 200ММ стальные 37КГ mv30200

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тиски станочные неповоротные ZITOM QM16200 200ММ стальные 37КГ mv30200- Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
    5
    Тиски станочные неповоротные ZITOM QM16200 200ММ стальные 37КГ mv30200

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    Цена
    от 13734
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "БАИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23050
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27660
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Станочные неповоротные тиски ZITOM 200 мм прецизионные QM16200 mv30200 Тип станочные Функция поворота нет Ширина губок, мм 200 Рабочий ход, мм 230 Вес, кг 37 Габариты, мм 571х410х198 Размер посадочных пазов, мм 18 Материал корпуса сталь Материал губок сталь Применение для сверлильных и фрезерных станков ООО "Ситомо" Россия
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      27660c НДС
    • ООО ПФ "РУССКИЙ ИНСТРУМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11445
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13734
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13734c НДС

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