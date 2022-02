Набор реагентов Раствор контрольный One Touch для глюкометра One Touch Select Plus 3.75МЛ 2ШТ флакон 303780

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Раствор контрольный One Touch для глюкометра One Touch Select Plus 3.75МЛ 2ШТ флакон 303780- Реагенты диагностические