Шкаф для хлеба АНДАН ШХ-820/560/1800 нержавеющая сталь серебристый 820х560х1800 53КГ
Мебель для офисов и предприятий торговли
Не указана
Кресло для руководителя Easy Chair 628 TR рециклированная кожа/пластик черный
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 12025,18₽
Перегородка офисная Montblanc Termo 5500х2000ММ ПВХ белый
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 143457₽
Перегородка офисная 1200х430х16ММ дуб 2БР.003
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 1450₽
Перегородка офисная (комплект) разделительная шумоизоляционная ТАТПРОФ из металлического профиля и стекла с дверьми. Каркас Т72 серый, заполнение двойное: стекло 6+6ММ, матовое. Размер 32.2м2 + 3 двери 2050х870 в алюминиевом каркасе, двойное матовое стекло на всю высоту. Фурнитура хром, дверной отбойник Т72/6/06/серый/хром
Мебель для офисов и предприятий торговли
Не указана
Нары (стеллажи) двухъярусные двухстоечные 1800ММ металлические В-951.00.00.000-01
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 13000₽
Кресло Соло-Центр Опера/В кожа/дерево бежевый 64х68х93-102СМ газ-патрон
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 121643₽
Кресло Samurai KL-1 перфорированная кожа/сталь коричневый 53х72х18СМ
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 22184₽
Кресло РК 165 экокожа/пластик черный 120х45СМ Top Gun
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 5168,02₽
Кресло Riva Chair 9249-4 экокожа черный 61х59х98СМ
Мебель для офисов и предприятий торговли
Не указана
Кресло Riva Chair 8104 ткань/сетка черный 60х51х100СМ
Мебель для офисов и предприятий торговли
Не указана
Кресло приставное Сильвия экокожа/хром
Мебель для офисов и предприятий торговли
от 2750₽