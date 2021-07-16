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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Шкаф для хранения хлеба 1303 нержавеющая сталь серебристый 800х500х1800 65КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для хранения хлеба 1303 нержавеющая сталь серебристый 800х500х1800 65КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для хранения хлеба 1303 нержавеющая сталь серебристый 800х500х1800 65КГ- Мебель для офисов и предприятий торговли
    45
    Шкаф для хранения хлеба 1303 нержавеющая сталь серебристый 800х500х1800 65КГ

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    Цена
    от 51000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      49705,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      59647
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Шкаф для хлеба. код 1303. Габаритные размеры: 800х500х1800 мм. Разборный -нет. Вес нетто, кг 65. Объем, м3 0,72. Количество полок 3 шт. Материал -нержавеющая сталь.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      59647c НДС
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      49000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      58800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      58800c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      51000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      51000c НДС

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