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    Главная / Торговый портал / Изделия хозяйственного назначения деревянные / Колода разрубочная Atesy КР-500/800 650х650х800ММ дерево/сталь
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Колода разрубочная Atesy КР-500/800 650х650х800ММ дерево/сталь

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Колода разрубочная Atesy КР-500/800 650х650х800ММ дерево/сталь- Изделия хозяйственного назначения деревянные
    30
    Колода разрубочная Atesy КР-500/800 650х650х800ММ дерево/сталь

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 43139,17
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    Поставщики
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      58962,58
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      70755,1
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      70755,1c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45355,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      54427
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Колода разрубочная Atesy КР-500/800 ТО 5151-АТС-011
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      54427c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      51180
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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    • ООО "РИТЕЙЛГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42648
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      51177,6
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      51177,6c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47880
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Минимальная партия
      4
      Регионы поставки
      Подробнее
      47880c НДС
    • ООО А-ЛЕКС
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47880
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      47880c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35949,30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      43139,17
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      43139,17c НДС

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