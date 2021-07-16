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    Главная / Торговый портал / Сплавы медные необработанные / Припой на медной основе Castolin RB 5286 пруток 2х2х500ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Припой на медной основе Castolin RB 5286 пруток 2х2х500ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на медной основе Castolin RB 5286 пруток 2х2х500ММ- Сплавы медные необработанные
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    Припой на медной основе Castolin RB 5286 пруток 2х2х500ММ

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    Цена
    от 340
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • СИМОНОВА ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      340
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      340
      Спецификация
      Добыча и обогащение медной руды
      Характеристики
      Артикул: 754815 Производитель: Castolin Материал медь
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      340c НДС

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