Набор Relax 1. Футболка с длинным рукавом белая 100% хлопок; 2. Термобутылка для воды 570МЛ; 3. Светодиодный клип для обуви; 4. Спортивный рюкзак 42х30х13СМ с нанесением логотипа в соответствии с книгой фирменного стиля

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор Relax 1. Футболка с длинным рукавом белая 100% хлопок; 2. Термобутылка для воды 570МЛ; 3. Светодиодный клип для обуви; 4. Спортивный рюкзак 42х30х13СМ с нанесением логотипа в соответствии с книгой фирменного стиля- Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви