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    Главная / Торговый портал / Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов / Плита ОСП OSB-3 Ultralam 2500х1250х8ММ для пола, стен, кровли
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плита ОСП OSB-3 Ultralam 2500х1250х8ММ для пола, стен, кровли

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита ОСП OSB-3 Ultralam 2500х1250х8ММ для пола, стен, кровли- Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
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    Плита ОСП OSB-3 Ultralam 2500х1250х8ММ для пола, стен, кровли

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    Цена
    от 3580
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    Поставщики
    • СИМОНОВА ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3580
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3580
      Спецификация
      Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
      Характеристики
      Арт. 18693669 Тип продукта (локальный) Плита OSB-3 Назначение Кровля, Стена, Потолок, Пол Страна производства Россия Содержит древесину Да Основной материал Дерево Порода древесины Ель, Сосна Форма Прямоугольный Тип соединения деревянных деталей С зазором Вес, кг 15.9 Ширина (см) 125.0 Марка ULTRALAM Длина (см) 250.0 Страна происхождения древесины Россия Толщина (мм) 8.0 Размер (Д х Ш х В) (мм) 1250х2500х8 Площадь (м²) 3.133 Полезная площадь (м²) 3.133 Цвет Бежевый Покрытие Необработанный Допустимое отклонения длины (мм) 3.0 Допустимое отклонение толщины (мм) 0.3 Модуль упругости (МПа) 2500.0 Предел прочности при изгибе, главная ось (МПа), не менее 20.0 Предел прочности при изгибе, второстепенная ось (МПа), не менее 10.0 Класс эмиссии формальдегида Е0,5 Плотность (кг/м³) 650.0 Влагостойкий Нет Рейтинг товара 4.0 Тип упаковки Без упаковки Вес товара в индивидуальной упаковке (кг) 15.9 Ширина товара в индивидуальной упаковке (см) 125.2 Высота товара в индивидуальной упаковке (см) 0.8 Глубина товара в индивидуальной упаковке (см) 250.2
      Минимальная партия
      0
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      3580c НДС

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