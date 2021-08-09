Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 4х2х0.52ММ медный PE Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PE 4х2х0.52

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 4х2х0.52ММ медный PE Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PE 4х2х0.52- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки