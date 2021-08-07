Транспортные услуги легкового автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 7 8Ч
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
от 1427,8₽
Транспортные услуги автомобильного грузового специализированного транспорта вахтовый автомобиль повышенной проходимости не менее 22 посадочных мест Доставка вахтового персонала 10 человек по маршруту Ж/Д вокзал п. Ноглики - п. Вал - Ж/Д вокзал п. Ноглики
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
от 48000₽
Транспортные услуги автомобильного грузового специализированного транспорта вахтовый автомобиль повышенной проходимости не менее 22 посадочных мест Доставка вахтового персонала 12 человек по маршруту Ж/Д вокзал п. Ноглики - ВЖК промбазы БТК ГКМ Киринского ГКМ - Ж/Д вокзал п. Ноглики
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
от 54000₽
Транспортные услуги легкового автомобиля Volkswagen передвижная лаборатория 8Ч
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
от 1180₽
Транспортные услуги легкового автомобиля Volkswagen Sharan 7 8Ч
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
от 1062₽
Транспортные услуги легкового автомобиля Volkswagen Polo перевозка пассажиров 5 3Ч
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
от 840₽
Транспортные услуги легкового автомобиля Mercedes-Benz V-28 8Ч
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
от 1180₽
Транспортные услуги легкового автомобиля Volkswagen Multivan 7 8Ч
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
от 1239₽
Транспортные услуги легкового автомобиля Mercedes-Benz Viano 8 8Ч
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
от 1309,8₽
Транспортные услуги легкового автомобиля легковой 3...14
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
от 80₽
Транспортные услуги легкового автомобиля УАЗ 39629 специальный 8Ч
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
от 1003₽
Транспортные услуги легкового автомобиля Mercedes-Benz Е200
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
Не указана