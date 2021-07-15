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    Главная / Торговый портал / Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные / Кабель интерфейсный USB2.0-COM Greenconnection GC-U2DB91 COM(RS232) 9M, USB Type A "папа" 0.5М черный/серебристый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель интерфейсный USB2.0-COM Greenconnection GC-U2DB91 COM(RS232) 9M, USB Type A "папа" 0.5М черный/серебристый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель интерфейсный USB2.0-COM Greenconnection GC-U2DB91 COM(RS232) 9M, USB Type A "папа" 0.5М черный/серебристый- Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
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    Кабель интерфейсный USB2.0-COM Greenconnection GC-U2DB91 COM(RS232) 9M, USB Type A "папа" 0.5М черный/серебристый

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 832,7
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      693,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      832,7
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Кабель USB 2.0 - COM 0.5 метра Greenconnection GC-U2DB91
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Московская область, Республика Коми, Краснодарский край, Нижегородская область, Саратовская область, Свердловская область, Тюменская область, Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Омская область, Приморский край
      Подробнее
      832,7c НДС

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